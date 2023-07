Nu hun B&B is geopend: hoe gaat het nog met Lien en mama Christine uit ‘Blind gekocht’?

Moeder en dochter Christine Mahieu (70) en Lien Depoorter (36) zochten én vonden via ‘Blind gekocht’ een B&B in Brugge. Twee weken geleden opende Odit eindelijk de deuren. “We hebben gestolen met onze ogen in andere zaken.”

Onderschat nooit de kracht van televisie, weten ze bij de Brugse bed and breakfast Odit. De passage in Blind gekocht leidde bij de opening, een tweetal weken geleden, tot een aanzuigeffect. En nu het programma in Nederland wordt uitgezonden, komt daar nog een pak reservaties van boven de landsgrens bij. “Gasten refereren daar af en toe aan. Of ze nemen foto’s van items en hoekjes die ze ook in de uitzending zagen”, zegt Lien Depoorter, die samen met haar moeder Christine op Play4 op zoek ging naar het geschikte pand.

Met hun budget van 640.000 euro en de bijbehorende lijst met eisen kochten de experts aanvankelijk vooral kopzorgen. De kijker had er dan weer uitgesproken meningen over. Maar finaal landden ze op een fraaie kangoeroewoning op een steenworp van het centrum. De twee trokken bij elkaar in en verwelkomen nu ook anderen. “En dat loopt prima”, klinkt het. “We zijn heel gelukkig. De voorbije jaren – of toch toen het mocht, tijdens corona – zijn we zelf vaak in andere bed and breakfasts gaan logeren. Daar hebben we veel inspiratie opgedaan en gestolen met onze ogen. Blind gekocht was het finale zetje dat we nodig hadden.”

Lien en mama Christine. — © Play

Geen jobstudenten

“We vullen elkaar perfect aan en hebben zelfs minder discussies dan voorheen. Bovendien zijn de taken goed verdeeld. Mama doet vooral het operationele tijdens de week, ik spring bij in het weekend en werk achter de schermen. Voor onze sociale media, bijvoorbeeld. De grootste uitdaging is waken over het evenwicht in mijn leven en genoeg tijd vinden én nemen voor mezelf, want ik blijf voltijds aan de slag als eventcoördinator bij het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse Overheid. Maar in oktober plannen we alvast twee weken vakantie”, aldus Lien.

Odit is momenteel permanent geopend. “Zo geraken we goed gelanceerd. Maar op termijn is het zeker een optie om pakweg enkele dagen in de week te sluiten. We kunnen onderweg bijsturen waar nodig. Met jobstudenten of flexi-jobs werken we voorlopig liever niet, we hebben de zaken graag in de hand. Dat maakt het intensiever, maar we halen veel voldoening uit het persoonlijk contact. Daarom verwelkomen we steeds zelf de gasten en nemen we ook de nodige tijd om hen uit te zwaaien.”

Lien en Christine. — © Play

De eerste recensies online zijn alvast lovend en een rondje maximumscores. Maar wat moet dat kosten? Kamer Henry komt aan 140 euro per nacht, voor twee personen. Voor kamer Victor betaal je twintig euro meer. Ontbijt is telkens inbegrepen. “Daarvoor werken we samen met lokale ondernemers, en mama maakt pancakes en een oosters gerecht op basis van eitjes. Dat serveren we vanaf acht uur, maar dat stoort ons niet, want we zijn vroege vogels. Vaak hebben we ’s ochtends zelfs nog tijd over.”

INF. Oditbnb.be