Herk-de-Stad

Tijdens de watersnood van 16 juli 2021 zette een kunstmatige bres in de Gete de plantages van perenteler Kristoff Moonen en een collega-teler uit Herk-de-Stad onder water. Een schadevergoeding is nog altijd niet in zicht. “Ik heb 2.000 nieuwe perenbomen moeten aanplanten”, zucht Moonen, die intussen een procedure heeft aangespannen tegen Binnenlandse Zaken.