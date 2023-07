Het rommelt bij Ajax: aanvoerder Dusan Tadic weigert mee te trainen uit onvrede over kwaliteit van huidige selectie

Dusan Tadic (34) heeft zich – zoals afgesproken – donderdag op Amsterdamse trainingscentrum De Toekomst gemeld. Maar net als woensdag trainde de aanvoerder van Ajax niet. In plaats daarvan voerde hij samen met zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic een gesprek van een half uur met directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Het is een publiek geheim dat de Serviër ontevreden is over de kwaliteit van de huidige selectie en dat hij vindt dat er heel snel topspelers bij moeten komen.

Ajax is vooralsnog een andere mening toegedaan en houdt de hand op de knip. Mislintat en financieel directeur Susan Lenderink vinden dat er de afgelopen jaren te veel geld is uitgegeven en willen eerst het gat van 45 miljoen euro door het mislopen van de Champions League dichten. Daarnaast willen zij flink snoeien in de salariskosten en dus moet er eerst worden verkocht voordat een deel van de transfersom en het vrijgekomen salaris kan worden geherinvesteerd.

Tadic is een eerste klas winnaar, die in het verleden bij Ajax met Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Donny van de Beek, Antony, André Onana en Sébastien Haller speelde, maar nu wordt omringd door mindere spelers. Een nieuw teleurstellend seizoen als afgelopen jaar dat ternauwernood met de derde plaats eindigde, ziet de routinier niet zitten.

Open voor een vertrek

Tadic, die in 241 duels in het Ajax-shirt 105 keer scoorde en 112 assists leverde, lijkt niet op de directie te willen wachten. De landskampioen van 2019, 2021 en 2022 staat in de belangstelling van diverse clubs in Europa en lijkt ondanks zijn liefde voor Ajax steeds meer open te staan voor een vertrek.

Daarbij speelt het mee dat zijn klemmende advies met interim-coach John Heitinga door te gaan door Mislintat in de wind werd geslagen. Ook stuit het hem tegen de borst dat het bij Ajax afgelopen jaar één grote chaos was en in zijn ogen nog steeds is.