Achter de schermen van de gruwelijke strijd voor een plekje in de vlucht van de dag: “Je moet een beetje sadomasochist zijn”

Gekkenhuis. Brutaal. Waanzin. Het zijn allemaal termen die vielen om te beschrijven hoe moeilijk het is om in een overgangsetappe van de Tour in de definitieve ontsnapping terecht te komen. Fair is het bovendien ook allerminst. Skjelmose ondernam tevergeefs een tiental pogingen, Teuns vuurde één cartouche af en zat er wel bij. Een blik achter de schermen van de oorlog die er in een Tourpeloton woedt nog voor het echt om de rit gaat.