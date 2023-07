“Alsof we vervloekt zijn”: verdwijning van Émile (2) is niet de eerste tragedie die Frans dorpje treft

In het kleine Franse dorpje Le Vernet gaat de zoektocht naar de verdwenen peuter Émile (2,5) verder. En hoe langer het goede nieuws uitblijft, hoe wanhopiger buurtbewoners worden. Zeker als je weet dat het niet het eerste drama is dat ze in het dorpje te verwerken krijgen.

De Vernetois of de Vernetiers. Zo noemen de zo wat 250 inwoners van het kleine dorpje Le Vernet in de Franse Alpen zich. Opnieuw staan ze in het middelpunt van de belangstelling. Opnieuw zien ze reddingsdiensten grootschalig ontplooien in hun pittoreske woonplaats. Opnieuw zien ze cameraploegen en journalisten hun intrek nemen.

Afgelopen zaterdag omstreeks 17 uur verdween de kleine Émile (2,5 jaar) uit de tuin van zijn grootouders. Sindsdien ontbreekt elk spoor. En hoe meer tijd er verstrijkt hoe groter de wanhoop wordt. De kans dat de jongen nog levend teruggevonden wordt, is ondertussen bijzonder klein geworden.

Crash Germanwings

Acht jaar geleden sloeg het noodlot al eens toe in de regio. Op zo’n 3 kilometer van het dorpje stortte op 24 maart 2015 een Airbus A320-211 van de luchtvaartmaatschappij Germanwings neer. Aan boord 144 passagiers en zes bemanningsleden die van Barcelona naar Düsseldorf wilden vliegen. Niemand overleefde de crash. Het was de 27-jarige co-piloot Andreas Lubitz die de daling van het vliegtuig manueel had ingezet en het toestel tegen de bergflank stuurde. De Duitser wilde uit het leven stappen en nam 149 anderen mee in zijn lot.

Le Vernet werd daardoor de gedenkplaats voor de ramp. De ongeïdentificeerde stoffelijke overschotten van 150 inzittenden zijn er in een soort massagraf begraven op het lokale kerkhof. Een gedenksteen zorgt ervoor dat het dorpje het drama nooit zal vergeten.

Café-uitbaatster vermoord

Ook in 2008 ging er al eens een schokgolf door Le Vernet. Jeannette Grosos, uitbaatster van Café de Moulin, werd brutaal vermoord door een klant. “Het was een echte tragedie voor het hele dorp, dat er moeilijk overheen zal komen”, vertelde burgemeester François Balique destijds aan La Provence.

Dat nu ook de verdwijning van Émile erbij komt, is voor velen zwaar. Aan de Franse zender BFM DICI vertrouwden enkelen toe dat ze de “indruk hebben dat ze in een vervloekt dorp wonen.” Al ziet de burgemeester dat anders. “Het zijn de grilligheden van het leven”, zei hij tegen La Montagne.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

