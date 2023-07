Soudal - Quick-Step worstelt met zichzelf in deze Tour: “Onze renners zijn gewoon te goed om aan de zijlijn te staan janken”

Geen Fabio Jakobsen meer in de Tour. De rit moest donderdagochtend nog starten of daar was het volgende slecht-nieuws-bulletin voor Soudal - Quick-Step in deze Tour. Een dag eerder was de massasprint voor de Nederlander nog maar eens in de soep gedraaid. Allemaal het gevolg van zijn val op dag 4 op het circuit van Nogaro. “Ik heb een week lang gehoopt op een betere dag”, sprak de Nederlander donderdagochtend een laatste keer aan de bus van Soudal - Quick-Step. “Maar het werd alleen maar slechter en slechter. Mijn lichaam wilde maar niet herstellen van de val.”

Exit Jakobsen dus. Een beslissing waarbij de Nederlander “toch een traantje gelaten had”. En dat gold wellicht voor wel meer mensen binnen Soudal - Quick-Step. Van 2012 is het geleden dat de ploeg van Lefevere geen ritzege telde na etappe 12. Nadien was het elf jaar lang altijd minstens één keer raak. Remember vorig jaar, toen de teller van Quick-Step na twee dagen al op twee stond: geel en ritzege voor Lampaert, onmiddellijk gevolgd door een ritzege voor Fabio Jakobsen. Zo vlotjes het toen vanaf de start ging, zo moeizaam gaat het nu. Dat ziet ook Lampaert: “Nee, dit is geen simpele Tour. In al mijn vorige Tours hadden we nu altijd al een rit gewonnen. Toch een verschil.”

Een groot verschil. Niets lijkt dit jaar te lukken. Want naast Jakobsen geeft ook die andere kopman niet thuis. Ook donderdag, op weg naar Belleville-en-Beaujolais leverde Alaphilippe weer een prestatie naar het beeld van zijn hele Tour: hij toont zich wel, maar het is allemaal niet goed genoeg om écht mee te doen voor winst. Dat weet ook Tom Steels. “Het is duidelijk dat we momenteel met onszelf vechten”, weet hij. “Maar dat zou voor elke ploeg gelden die zijn leider kwijt is. Je ziet hetzelfde bij Movistar: dat is Mas verloren op de eerste dag en die ploeg worstelt ook met zichzelf. Je bouwt je team rond één bepaalde renner. Valt die renner dan uit, wat bij ons de facto met Jakobsen is gebeurd, krijg je het gewoon moeilijk. Maar dat betekent niet dat je je hoofd moeten laten hangen. Dat is de Tour, je moet verder, je hebt geen keuze. We kunnen allemaal in een hoekje wegkruipen en staan huilen, maar wat lost dat op? Bovendien: één kans kan genoeg zijn om alles te keren.”

© BELGA

Klinkt mooi. Alleen: waar zou die kans zich nog kunnen aanbieden? In de volgende drie dagen in de Alpen al zeker niet, weet ook Steels. “Als je die profieltjes bekijkt, weet je genoeg. Daar hebben wij de capaciteiten niet voor.”

Waar dan wel? Cavagna dinsdag in de tijdrit, zoals Steels hoopt? Het kan, maar het is wel zeer optimistisch gedacht. En nadien volgen er alweer hoge bergen of sprintetappes. Alleen volgende week vrijdag is nog een kans voor vluchters. Dan moet het daar al gebeuren? En zelfs dat profieltje lijkt al best zwaar voor een wielrenner à la Yves Lampaert. Steels knikt: “Een ritje in Noord-Frankrijk is er helaas niet bij voor hem. Maar laat dat dan het voordeel zijn: vanaf nu moet niemand zich nog inhouden. Er is geen enkele reden om je nog te sparen. En opnieuw: onze renners zijn gewoon te goed om aan de zijlijn te staan janken. Je moet er gewoon het beste van maken, meegaan in ontsnappingen, en in de race blijven.”