Heusden-Zolder

Een 26-jarige man uit Heusden-Zolder is donderdag in Hasselt veroordeeld tot 40 maanden effectief voor de verkrachting van een jonge vrouw. Opmerkelijk is dat het parket hiervoor de buitenvervolging had gevraagd. “Dit vonnis is hoopgevend voor andere slachtoffers van seksueel geweld”, zegt advocate Els Vereecke.