Hasselt

Van de 7.000 kinderen die deze zomer een sportkamp volgen in Hasselt zijn er 2.000 die willen leren zwemmen. De populariteit is enorm, de wachtlijsten zijn lang. Dat komt omdat het onderwijs andere prioriteiten legt en ouders toch willen dat hun kind minstens zwemklaar gemaakt wordt en zich zo kan beredderen in het water. Hasselt breidde het aanbod de laatste jaren al uit, maar zit stilaan aan de limiet.(KaBu)