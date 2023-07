Speelt STVV zijn doelman kwijt? Turkse interesse voor Schmidt

Het is geen geheim dat Schmidt na vier jaar op Stayen naar het buitenland lonkt. Maar het is nog maar de vraag of de Turkse nummer elf van vorig seizoen zijn droombestemming is. Bovendien wil STVV boter bij de vis, want als de Japanse international vertrekt, is het de bedoeling dat de Kanaries de transfermarkt opgaan voor een nieuwe nummer één onder de lat. Voorlopig is het verschil tussen vraag en aanbod te groot.