ChatGPT mag meelezen bij persagentschap AP

In een persbericht van de twee klinkt het dat OpenAI een licentie krijgt voor een deel van het nieuwsarchief van Associated Press. AP zal anderzijds gebruikmaken van de technologie en productexpertise van het bedrijf actief rond artificiële intelligentie.

Het prijskaartje van de overeenkomst werd niet bekendgemaakt.

Volgens Axios, een Amerikaanse nieuwssite, is het een van de eerste deals rond het delen van nieuws tussen een groot Amerikaans nieuwsbedrijf en een AI-bedrijf. OpenAI krijgt toegang tot een deel van archief dat teruggaat tot 1985 om zo de AI-algoritmes te helpen trainen, klinkt het.

AP was volgens Axios destijds ook een van de eerste grote nieuwsspelers die op de kar van automatische berichtgeving sprong. Zowat tien jaar geleden werd daarmee begonnen voor berichten over bedrijfsresultaten. Later werd dat uitgebreid naar regionale sportverslaggeving.