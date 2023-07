Dat hij een flirt is, ja, maar geen bullebak of roofdier. Twee weken ver in het proces tegen Kevin Spacey (63) heeft de Oscarwinnaar voor het eerst gesproken. En alle aantijgingen van seksueel misbruik met klem ontkend. Volgens Spacey is hij het slachtoffer. “Ik, rijk? In een paar dagen was ik alles kwijt.”