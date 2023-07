Aangetekende verzendingen kunnen binnenkort digitaal worden verstuurd

Aangetekende brieven kunnen binnenkort worden verstuurd via de e-box, de elektronische brievenbus voor overheidscommunicatie. Dat staat in een wetsontwerp van staatssecretaris Mathieu Michel (MR) dat donderdag werd goedgekeurd in de Kamer. Vlaams Belang en PVDA onthielden zich. De rest stemde voor.

De tekst maakt het mogelijk dat alle officiële zendingen van de administratie digitaal worden verstuurd. Op termijn wordt dat ook mogelijk voor de communicatie tussen bedrijven en burgers, en tussen burgers onderling. Het kan bijvoorbeeld gaan om de opzegging van een huurcontract.

Volgens staatssecretaris Michel zal de wet het leven va de burger gevoelig vereenvoudigen. Dat bevestigt Michael Freilich. Het Kamerlid van N-VA had ook een wetsvoorstel ingediend dat dezelfde richting uitgaat. “Het is natuurlijk veel sneller dan wanneer je vanuit huis of kantoor een aangetekende brief kunt versturen”, aldus Freilich. “Bovendien is het milieuvriendelijk omdat er geen papier of inkt meer nodig is. Ook het transport van het postkantoor naar de bestemmeling valt weg. Maar het grootste voordeel ligt bij de consument, aangezien de kosten van een aangetekende zending, die momenteel rond de 10 euro liggen, met maar liefst 85 procent zullen dalen tot anderhalve euro.”

Vandaag is de e-box enkel toegankelijk via de computer. Tegen het einde van het jaar komt daar de smartphone bij. Door de nieuwe wet zullen burgers rechtstreeks op boodschappen van de overheid in de e-Box kunnen antwoorden. De e-Box zal ook gebruikt kunnen worden door de regionale overheden.