Dylan Teuns forceert vlucht van de dag, maar moet vrede nemen met achtste plaats: “Hopelijk superbenen in de Alpen”

“Dit was een crazy rit die me uiteindelijk een achtste plaats oplevert”, doet een spraakzame Teuns zijn verhaal. “Mooi, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik forceerde de beslissende ontsnapping na een chaotische eerste wedstrijdhelft met de ene prik na de andere. Ondanks mijn initiatief hield ik het nog vrij rustig. In de rotvaart naar Issoire twee dagen geleden lanceerde ik één pijl die me meteen in het rood joeg door de warmte. Daarom was ik op mijn hoede. Ik geloofde in mijn kansen, maar dat warme weer is niet in mijn voordeel. Bovendien zaten er drie duo’s in onze vlucht, wat er voor zorgde dat er tactisch werd gereden. Ik vond dat men al erg snel begon te passen.”

Uiteindelijk moest de Halenaar van Israël-Premier Tech de rol lossen op de laatste helling “Ik zat nochtans niet ver in het zicht van de top. Ik dacht eraan om in één ruk het gat te dichten, maar was door de warmte bang dat ik me volledig zou opblazen. Uiteindelijk had ik dat beter wel geprobeerd. Ik was goed, maar de verhoopte superbenen waren er nog niet. Ik kom nog net dat tikkeltje te kort om de finale te rijden. In de eerste week was ik al goed, maar daarna heb ik bewust wat gas teruggenomen om mijn ritten af te wachten. Laat ons hopen dat de topconditie er in de Alpen wel is. Als de teams van Pogacar en Vingegaard twee wedstrijden in de koers toelaten, is er kans voor renners zoals ik om in een vlucht te overleven. Het zal nipt worden, want je voelt aan alles dat het gevecht tussen de twee toppers tot rit twintig zal duren. We zullen zien of de rest daar nog een rol in kan spelen.”