Moessonregens in India hebben al aan zeker zeventig mensen het leven gekost

In totaal zijn al zeker zeventig mensen overleden door zware moessonregens in het noorden van India. Alleen al in de afgelopen dagen zijn ongeveer veertig mensen om het leven gekomen door het noodweer. De werkelijke dodentol ligt waarschijnlijk hoger.

Veel mensen verdronken door overstromingen, werden meegesleurd door modderstromen of bedolven onder gebouwen. De zware regen veroorzaakt ook aardverschuivingen. Vooral deelstaten in het noorden van het land zijn de afgelopen twee dagen getroffen, melden lokale media donderdag op basis van ambtenaren. Tot nu toe zijn er geen algemene cijfers over het aantal doden gepubliceerd. Niet alle afzonderlijke deelstaten geven hun gegevens tijdig door aan het centrale bureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de hoofdstad New Delhi zijn mensen in laaggelegen gebieden ronde de rivier Yamuna geëvacueerd. De rivier staat momenteel uitzonderlijk hoog. Lokale autoriteiten riepen mensen op om indien mogelijk thuis te werken. Sommige scholen in de getroffen gebieden bleven ook gesloten.

Intense regenval, met ernstige overstromingen en aardverschuivingen als gevolg, zijn normaal in het huidige moessonseizoen in Zuid-Azië. De moesson duurt meestal van juni tot september. Hoewel de regen veel leed veroorzaakt, is hij ook van vitaal belang voor de landbouw, waarvan een groot deel van de bevolking leeft.