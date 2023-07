Charlotte Kool pakt twee op twee in Baloise Ladies Tour: “Het kan al niet meer stuk, maar ik ga voor de eindzege”

Twee op twee voor Charlotte Kool (DSM-firmenich) in de negende Baloise Ladies Tour. De 24-jarige Nederlandse won na de proloog ook de eerste rit in lijn. Dankzij de bonificatieseconden heeft ze in de stand nu zeven seconden voor op haar landgenote Lucinda Brand en twaalf op de Deense Emma Norsgaard.

“Mijn Baloise Ladies Tour kan al na twee dagen niet meer stuk”, reageerde Kool. “Vandaag won ik de sprint van een compacte groep. Daar moet ik natuurlijk mijn ploeggenotes voor bedanken. Die hebben de koers helemaal onder controle gehouden. Alles was netjes uitgekiend. Er werd op het gepaste moment ingegrepen. De valpartijen gebeurden achter ons, want heel ons team zat voorin.”

“Natuurlijk willen wij deze paarse leiderstrui blijven verdedigen. Morgen is de kans op een massasprint opnieuw groot, net als tijdens de korte rit in lijn van zaterdag. Ik pakte ook wat meer voorsprong op de naaste concurrenten. Deze rittenkoers is een doel. Ik sta aan de leiding, maar de eindzege is zeker nog niet binnen. Daarvoor wachten nog te veel dagen en uitdagingen.”