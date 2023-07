Hasselt

Dagelijks passeren gemiddeld 4.290 fietsers langs de telpaal aan de Kempische Brug. Daarmee is het volgens cijfers van Agentschap Wegen en Verkeer het drukste punt voor tweewielers in Limburg. Ook de palen langs de Hasseltse Grote Ring en Spoorlijn 18, IJzeren route in Pelt tellen dagelijks veel passage.