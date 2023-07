Tong van Amerikaanse man wordt groen en harig door combinatie van roken en antibioticakuur

© ss, new england journal of medicine

Een 64-jarige man uit Ohio ging naar de dokter nadat zijn tong van kleur was veranderd en beharing vertoonde. Hij kreeg van zijn arts te horen dat dit vermoedelijk veroorzaakt werd door het gebruik van antibiotica en een slechte mondhygiëne. Zowat een op de acht volwassenen zou minstens één keer in het leven last hebben van de aandoening.

Volgens specialisten werden de smaakpapillen van de patiënt groter en veranderden ze van kleur als gevolg van een opeenhoping van vuil en bacteriën. Hierdoor zagen de draadvormige papillen eruit als haren, met een lengte tot meer dan 2 centimeter.

De Amerikaan had een antibioticakuur gekregen voor de behandeling van een tandvleesontsteking. Het magazine New England Journal of Medicine schrijft dat de aandoening verergerd werd door te roken tijdens het nemen van de medicatie, waardoor tandplak en bacteriën zich konden ophopen op de tong.

Artsen raadden de zestiger aan om zijn tong vier keer per dag voorzichtig te schrapen met een tandenborstel, om bacteriën, voedsel en gist weg te schuren. Hij kreeg ook het advies om te stoppen met roken. Dat laatste advies heeft hij niet gevolgd, maar na het schrapen bleek de beharing een half jaar later verdwenen.

Een harige tong treft doorgaans 40-plussers en komt vaker voor bij mannen. De tong kan volgens de American Academy of Oral Medicine bruin, wit, groen of roze verkleuren, afhankelijk van andere factoren, zoals het eten van snoep of het gebruik van mondwater.