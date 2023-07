The Sha-La-Lee’s anno 2023: mondharmonicaspeler Christophe Vaes, bassist Kevin Maenen, frontman Cedric Maes en drummer Dries Doms. — © rr

Genk/Herk-de-Stad

Van Front 242 tot Charlotte Adigéry en van Echo & The Bunnymen tot Dikke: Rock Herk spreidt dit jaar een dis uit met uiteenlopende gerechten. De vette saus bij al dat lekkers komt van The Sha-La-Lee’s. Na acht jaar stilte draaien Cedric Maes en co. eindelijk nog eens de versterkerknop op 11.