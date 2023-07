VOORBESCHOUWING TOUR 2023 RIT 13 (Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier). De volgende krachtmeting tussen Vingegaard en Pogacar die de aankomst zeer goed kent

Kort Start: 13u45 Aankomst: omstreeks 17u15 Afstand: 137 kilometer

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een etappe van 137 kilometer met slechts één hindernis, maar wel eentje die kan tellen: de aankomst op de Grand Colombier, een klassieker. Meer dan 17 kilometer klimmen, en vooral het begin is lastig. Drie jaar geleden was er hier al een clash tussen Pogacar en Roglic. Pogacar won toen in de sprint. De tijdsverschillen zullen wellicht niet zo groot zijn, maar er gaat zeker geduelleerd worden.”

Onze sterren

Natuurlijk bestaat altijd de kans dat een groep avonturiers de ruimte krijgt maar het is evenzeer aannemelijk dat Tadej Pogacar zijn zinnen heeft gezet op de ritzege en de bijhorende bonificaties. In 2020 werd er al gefinisht op de top van de Grand Colombier en toen won Pogacar een prestigespurtje van zijn landgenoot Primoz Roglic. Voor ons is de Sloveen daarom ook de favoriet nummer één op de ritzege.

Onze sterren *** Tadej Pogacar ** Jonas Vingegaard, Tom Pidcock * Simon Yates, Jai Hindley, Mikel Landa

Dit zijn de sleutelmomenten

Deze ultrakorte etappe eindigt met de beklimming van de Grand Colombier, goed voor zeventien kilometer klauteren aan een gemiddeld stijgingspercentage van zeven procent. Uiteraard vormt de slotklim het sleutelmoment van deze etappe. Voorafgaand aan de slotklim ligt één hindernis, een zacht stijgende helling richting het observatorium van La Lèbe.

Dit moet u nog weten

De Grand Colombier (1501 meter) werd pas in 2012 voor het eerst in het parcours van de Tour opgenomen maar zit intussen aan zijn vierde ‘optreden’. In 2020 lag de finish op de top van deze Jura-berg en werd de Grand Colombier op meerdere manieren beklommen. Er zijn vier manieren om deze berg omhoog te rijden, deze keer wordt gekozen voor de beklimming vanuit Culoz. Thomas Voeckler, Jarlinson Pantano, Rigoberto Uran en Tadej Pogacar waren in het verleden de renners die als eerste over de top van de Grand Colombier gingen.

Maxime Bouet zou de ‘régional de l’étape’ geweest zijn, mocht Arkéa-Samsic de 36-jarige Fransman in de Tourploeg hebben opgenomen. Bouet is getogen in Belley, aan de voet van de klim. De Grand Colombier is voor hem een emotioneel beladen berg. Niet alleen omdat hij hem vaak beklom maar vooral omdat de assen van zijn in 2010 overleden moeder Brigitte op de top van de Grand Colombier zijn uitgestrooid. Bouet stopt aan het eind van het seizoen met koersen. Vanop de top van de Grand Colombier hebt u een weids zicht over onder meer de vallei van de Rhône.