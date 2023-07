Mathieu van de Poel krijgt prijs voor de strijdlust, maar benen schoten te kort voor ritzege: “Dit was misschien wel mijn laatste kans om er iets van te maken”

Mathieu van de Poel laat zich in deze Tour opmerken als luxe lead-out voor Jasper Philipsen, maar uiteraard aast de Nederlandse wereldtopper ook op eigen succes. MVDP raakte mee in de vlucht van de dag, maar moest vaststellen dat hij niet voldoende hersteld was van een verkoudheid. De Col de la Croix Rosier (5,5 km aan 6,1 procent) was vandaag zijn Waterloo. Na twee keer Van Aert, kreeg ook MVDP de prijs voor de strijdlust, maar dat was een magere troost.

“Ik voelde me beter vandaag”, zei een nog altijd hese van der Poel. “Gisteren moest ik Philipsen brengen, maar ik was nog niet helemaal top. Mijn lichaam is nog niet klaar voor een winnende prestatie. De voorbije drie dagen voelde ik me slecht.”

Over de prijs van de strijdlust: “Het is ook een mooie prijs, maar ik had toch liever gewonnen. Vandaag was misschien wel mijn laatste kans om er iets van te maken, maar ik kreeg niet genoeg ruimte voor de laatste klim. De komende drie dagen is het parcours niets voor mij. Ach, ik ben al blij dat ik me beter voelde dan de voorbije drie dagen.”