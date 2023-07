‘Creepy’ boodschappen op plaat van Taylor Swift: “Ik raakte helemaal in de war”

Enkele dagen geleden bracht Taylor Swift een nieuwe versie uit van haar vroegere album Speak now. Maar bij het drukken van de vinylversie is het bij een kleine oplage compleet fout gegaan. In plaats van al haar gekende hits is op de A-kant alleen maar Britse elektronische muziek te horen. Eén van de kopers maakte er een video van op Tiktok die inmiddels bijna vijf miljoen keer werd bekeken. “Ik raakte helemaal in de war. Er werd niet gezongen op de plaat. Het werd helemaal raar toen ik de andere zijde van de plaat oplegde. Toen weerklonken er allerlei vreemde boodschappen, zoals Er zijn 70 miljard mensen op aarde, maar waar verbergen ze zich? Plots waren er allerlei creepy berichten te horen.”

Universal Music Group, het moederbedrijf van Swifts label Republic Records, zegt er zich bewust van te zijn dat er verkeerde exemplaren in omloop zijn. Volgens hen is die oplage extreem klein. Hun raad is om met de plaat terug naar de winkel te gaan en om te ruilen voor de correcte versie of je geld terugvragen.

Swift neemt al haar oude platen weer op om opnieuw in het bezit te komen van de rechten. Ze lag hierover immers jarenlang overhoop met de producer van die platen.