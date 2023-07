Kortessem

Elk jaar kloppen een 50-tal veroordeelde mannen en vrouwen hun werkstraf in bioboerderij De Alverberg in Kortessem. Maar - bij gebrek aan nieuwe subsidies of sponsoring - moet de hoeve eind dit jaar dicht. “We hebben al van alles geprobeerd. Groenten en vlees verkopen, educatieve workshops, teambuilding. Maar we worden hopeloos.”