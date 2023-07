Diepenbeek

Het Natuurgebied de Caetsweyers gaat in de tweede helft van dit jaar enkele geheimen prijsgeven. De zes vijvers worden stelselmatig visvrij gemaakt om dijken en sluizen te herstellen. Meteen weten we dan welke vissoorten de Caetsweyers in de kuip heeft. Limburgs Landschap vzw kreeg via de Blue Deal 1,7 miljoen euro voor het volledige inrichtingsproject.