Brandweer haalt koe uit de Herk

Of de koe - eigendom van een boer in de buurt - nu op zoek was naar verfrissing met de recente zomerse temperaturen of ze zich gewoon misstapt had, is onduidelijk. Maar woensdag rond 9 uur belandde de koe ineens vanop haar vertrouwde weide in het water. Enig probleem, ze kon niet meer op eigen kracht richting oevers klauteren. Na ongeveer 800 meter waden, lukte dat nog niet wegens te hoog. Haar gesukkel werd gezien door een voorbijganger die de noodcentrale 112 belde. De brandweerploeg in Borgloon schoot meteen in actie. Na 2 uur werken kon het rund totaal uitgeput eindelijk haar pootjes op het droge zetten.