REACTIES. Tiesj Benoot baalt: “Er zat meer in dan de vierde plaats, ik was bij de sterksten”

Jumbo-Visma probeerde meermaals met een renner in de ontsnapping te zitten. Wilco Kelderman en Wout van Aert probeerden het, maar het was Tiesj Benoot die erin slaagde. Benoot maakte een sterke indruk, maar moest Ion Izagirre laten rijden op de Col de la Croix Rosier en werd vierde. “Ik ben ontgoocheld ja”, aldus de Oost-Vlaming.

“Ik heb in 2019 al eens een kans gehad om een Tourrit te winnen, maar toen haalde Impey het. Dit was opnieuw zo’n kans”, zei Benoot. “Ik zal ermee moeten leren leven. Ik voelde me bij de besten van de kopgroep en ik heb het gevoel dat er meer inzat dan een vierde plaats, dus ik ben ontgoocheld. Het waren natuurlijk sterke renners die mee zaten.”

“Toen Izagirre ging, keken we even naar elkaar. En dan bleef zijn ploegmakker Guillaume Martin in de wielen zitten. Cofidis heeft het goed uitgespeeld, ze verdienen de zege.”

© BELGA

Campenaerts: “Lang op mijn moeder geroepen”

Naast Benoot finishten nog twee Belgen in de top tien vanuit de vlucht. Dylan Teuns werd achtste, Victor Campenaerts tiende.

Campenaerts had deze etappe vooraf aangestipt, maar er niet op gerekend dat er zo hard zou worden gekoerst in de beginfase. Daardoor zaten er te sterke renners naar zijn zin mee voorin.

“Ik had deze etappe vooraf aangestipt, maar als je zo lang koerst, dan heb je alleen de beste renners van de wereld mee voorop. Of ik op mijn moeder heb geroepen? Ja en vrij lang. Ik weet niet of ze het tot in België gehoord heeft. Er zaten heel wat renners bij die bergop beter zijn dan mij. Het is dan vreselijk moeilijk om er iets van te maken.”

“Ik wilde die laatste klim in een redelijk strak tempo naar boven rijden en had gehoopt om met een redelijk goed groepje boven te komen, maar ik zat geïsoleerd. Ik heb dan een lange tijdrit richting de finish gereden om het peloton voor te blijven”, aldus Campenaerts.