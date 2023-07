Jonge Belgian Lions zetten scheve situatie tegen Litouwen recht en bereiken historische halve finale

De Belgische mannenploeg heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales op het EK basket U20 in Heraklion op het Griekse eiland Kreta. De jonge Belgian Lions versloegen in de kwartfinales Litouwen met 77-71 (rust: 33-50).

België was de eerste twee kwarten (21-24 en 12-26) niet bij de les en keek bij de rust tegen een kloof van liefst zeventien punten aan. Maar dankzij een ijzersterk derde (20-9) en vierde kwart (24-12) gingen de jonge Belgian Lions op en over Litouwen.

Thijs De Ridder, die woensdag zijn toptransfer versierde van de Antwerp Giants naar de Spaanse eersteklasser Bilbao, was bij de Belgen goed voor zestien punten, maar viel in het slot nog uit. Toch kon de ploeg de zege nog binnenhalen. Siebe Ledegen nam vijftien punten voor zijn rekening.

Na zeges tegen Italië (72-64) en Israël (70-54) maar een nederlaag tegen Turkije (67-70) sloten de Belgen van bondscoach Steve Ibens de groepsfase af op de tweede plaats. Alle landen stootten door naar de achtste finales, waarin de jonge Belgen Estland over de knie legden (80-65). De Esten eindigden in hun poule als derde na een zege en twee nederlagen.

België neemt het zaterdag in de halve finales (net als in de groepsfase) op tegen Israël, dat Duitsland in de kwartfinales versloeg met 75-64.