Adembenemend: vulkaan in Guatemala lijkt geen lava maar bliksem uit te spuwen

Een stevig onweer is per definitie spectaculair, maar als het hevig dondert en bliksemt boven de Agua vulkaan in Guatemala is het effect nog meer adembenemend. Dat bewijzen verschillende beelden die via TikTok en andere internetkanalen circuleren en dateren van enkele dagen geleden. Daarop is te zien hoe een resem bliksemschichten inslaan op de vulkaan en voor een prachtige lichtshow zorgen. Internetgebruikers suggereerden dat de bliksem uit de vulkaan zelf komt, maar het is wel degelijk een elektrische ontlading in de atmosfeer die inslaat op het hoogste punt: de twee communicatieantennes op de top van de 3.760 meter hoge vulkaan, die op amper 50 kilometer ligt van hoofdstad Guatemala Stad. Het is niet de eerste keer dat dit straffe natuurfenomeen zich voordoet op de top van de vulkaan.