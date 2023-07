Ion Izagirre wint knotsgekke “overgangsetappe” in de Tour: vier Belgen en Van der Poel tonen zich, maar stranden op ereplaatsen

Ion Izagirre heeft de twaalfde etappe van de Tour gewonnen, een heuvelachtige overgangsrit met aankomst in Belleville-en-Beaujolais. Tiesj Benoot zat in de juiste vlucht en maakte een sterke indruk, maar greep naast de ritzege en moest zich tevredenstellen met een vierde plaats. Ook Dylan Teuns en Victor Campenaerts eindigden vanuit de ontsnapping in de top tien. Het is voor Cofidis de tweede ritzege in deze Tour na vijftien jaar droogte. Ook de Spaanse regio Baskenland is voor de tweede keer aan het feest.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bollen: Neilson Powless (VS)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand?

Op uiterst spectaculaire wijze. Tourbaas Christian Prudhomme had nog maar net zijn startvlag laten zakken of Mads Pedersen trok in de aanval. Het daaropvolgende uur zou het niet meer stilvallen. Wout van Aert toonde zich hyperactief, reed zelfs even op zijn eentje voor het eerste deel van het peloton maar kreeg geen ruimte. Ook de Deen Skjelmose en de Sloveen Mohoric behoorden tot de bedrijvigste renners. De wedstrijd was al zeventig kilometer ver toen er eindelijk een vlucht van vijftien renners ontstond, in gang gezet door Tiesj Benoot en Dylan Teuns. Bij die vijftien nog twee andere landgenoten: Victor Campenaerts en Jasper Stuyven die als allerlaatste vooraan kwam aansluiten in het gezelschap van Julian Alaphilippe.

Mathieu van der Poel opende de finale en liet in het gezelschap van Andrei Amador zijn vluchtgezellen in de steek. Achter de rug van het duo ontplofte de kopgroep. Pedersen, Alaphilippe, Stuyven en Campenaerts gingen overboord. De voormalige werelduurrecordhouder probeerde op eigen tempo de schade te beperken en sloot even later opnieuw bij de achtervolgers aan.

Voor Mathieu van der Poel ging het vooraan nog niet snel genoeg. Met nog 47 kilometer op de teller liet de Nederlander Amador achter en begon hij aan een gewaagde solo.

Zijn vluchtgezellen erkenden het gevaar en hielden de kopman van Alpecin-Deceuninck binnen schot. Pinot en Jorgensen probeerden de oversteek te maken. Van der Poel begon met een kleine bonus aan de laatste beklimming, de Col de la Croix Rosier, een helling van tweede categorie, goed voor iets meer dan vijf kilometer klimmen. Pinot en Jorgensen sloten aan bij Van der Poel zodat we drie leiders kregen. Nog vijf renners keerden terug zodat we acht leiders kregen. Izagirre besefte dat hij van Van der Poel af moest, de Nederlander reageerde maar werd even later overvleugeld en achtergelaten.

Izagirre begon met een voorsprong van 25 seconden over de top van de laatste helling en had vooral Guillaume Martin in wat overbleef van de achtervolgers. Jorgensen en Benoot probeerden nog wel de kloof klein te houden maar de 34-jarige Izagirre was ontketend en solo naar Belleville-en-Beaujolais. Hoogdagen voor Cofidis dat de voorbije vijftien seizoenen geen Tourrit kon winnen en nu met Victor Lafay (San Sebastian) en Ion Izagirre plots twee etappes wint in de twee eerste Tourweken. En ook voor Spanje al de tweede ritzege na een droogte van honderd etappes.

© BELGA

“De laatste kilometers waren emotioneel”

De Tour van Cofidis is zo al (overwacht) succesvol: “We wilden na de ritoverwinning van Lafay de lijn doortrekken”, vertelde een dolgelukkige Izagirre. “We waren naar hier gekomen om één rit te winnen, dat we er nu al twee winnen is fantastisch.”

“Ik was blij dat ik in de goede ontsnapping zat. De samenwerking zat goed en op de laatste klim besloot ik aan te vallen. Ik had veel vertrouwen in mijn krachten. Er schoot van alles door mijn hoofd de laatste kilometers, het was een emotioneel gebeuren.”

Wat deden de Belgen?

Aanvallen: Wout van Aert was één van de meest opvallende renners in het openingsuur maar de Kempenaar krijgt in deze Tour amper een meter ruimte.

Uiteindelijk konden vier landgenoten zich in de kopgroep nestelen: Teuns en Benoot waren de aanstokers, Campenaerts maakte indruk door een kloof van twintig seconden in één ruk te dichten, Jasper Stuyven was de laatste die de oversteek naar de kopgroep kon maken.

Toen Mathieu van der Poel de finale opende, was Stuyven één van de eersten die de rol moest lossen. Op de laatste helling van de dag ging het ook te snel voor Campenaerts die opnieuw voor zijn eigen tempo koos. Ook voor Dylan Teuns ging het te snel zodat enkel Tiesj Benoot vooraan overbleef.

Wat deden de favorieten?

Elkaar schaduwen. Vingegaard probeerde enkele keren slinks mee te glippen in een ontsnapping maar Pogacar nestelde zich pontificaal in het wiel van de Deense gele trui. Het peloton scheurde meermaals en onder meer Simon Yates en David Gaudu hadden zich aanvankelijk laten verrassen. Toen de ontsnapping eindelijk wegreed, werd ook de strijdbijl tussen de twee protagonisten begraven en konden de meeste renners terugkeren. Ineos-Grenadiers mende het peloton tijdens de laatste beklimming maar niemand van de grote namen liet zich verrassen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Fabio Jakobsen startte niet meer. De spurter van Soudal – Quick-Step blijft te veel hinder ondervinden van de gevolgen van een valpartij op het circuit van Nogaro. Onderweg kwam David de la Cruz ten val en werd gedwongen de wedstrijd te verlaten. Na Luis Leon Sanchez en Mark Cavendish is dit al de derde renner van Astana die de Tour moet verlaten.

De spectaculairste crash kwam echter (weer) op naam van Torstein Træen:

UITSLAG:

1. Ion Izagirre (Spa)

2. Mathieu Burgaudeau (Fra) op 58”

3. Matteo Jorgensen (VS)

4. Tiesj Benoot op 1’06”

5. Tobias Halland Johannesen (Noo) op 1’11”

6. Thibaut Pinot (Fra) op 1’13”

7. Guillaume Martin (Fra)

8. Dylan Teuns op 1’27”

9. Ruben Guerreiro (Por)

10. Victor Campenaerts op 3’

ALGEMEEN KLASSEMENT:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 17”

3. Jai Hindley (Aus) op 2’40”

4. Carlos Rodriguez (Spa) op 4’24”

5. Pelle Bilbao (Spa) op 4’36”

6. Adam Yates (GBR) op 4’41”

7. Simon Yates (GBR) op 4’46”

8. Tom Pidcock (GBR) op 5’28”

9. David Gaudu (Fra) op 6’01”

10. Thibaut Pinot (Fra) op 6’33”