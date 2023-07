IN BEELD. Kevin De Bruyne geniet van vakantie op Ibiza: zwemmen met zijn kinderen, shotjes met zijn vrouw en lachen met City-ploegmaats

De Cala Bassa Beach Club op Ibiza. Daar werden Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix de voorbije dagen gespot in het bijzijn van City-ploegmaats Nathan Aké en Manuel Akanji en hun families.

Zoals het een goeie vader betaamt, maakt De Bruyne tijd om wat met dochtertje Suri te spelen in het water. Al is er ook tijd voor een klein verzetje. Zo blijkt KDB niet alleen over een kiezelhard schot te beschikken, maar ook graag een shotje te lusten. Tequila vermoeden we, afgaand op de limoen.

