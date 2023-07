Sint-Niklaas / Sint-Gillis-Waas

Dieven hebben dinsdag ingebroken in het appartement van Debby Lodewyckx (49) in Sint-Gillis-Waas. Ze haalden heel haar woning ondersteboven, sneden zeven kippen de keel over en namen hondjes Diva en Angel mee. “De dief is een oude kennis en vraagt nu 2.500 euro losgeld”, zegt Debby.