Een hype op Tiktok: hoe krijg je een strakke kaaklijn zoals Ariana Grande?

Beautyfans overal ter wereld zijn in de ban van een snatched jawline, wat zoveel betekent als een afgelijnde kin en kaaklijn. Op Tiktok, waar normaal geen reclame is toegestaan voor plastische chirurgie, duiken steeds meer filmpjes op van mensen met een verband rond hun hoofd. Allemaal hopen ze dat hun ingreep straks resulteert in een afgelijnde kaak zoals die van Bella Hadid of Ariana Grande. Is een strakke kin ook bij ons gewild? En moet je ervoor onder het mes of kan je je kaaklijn ook strakker trainen?