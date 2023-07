Ontdek de mooiste routes tijdens de opendeurweken van Veloci fietsenwinkels

Door heel Vlaanderen

Met 6 Veloci fietsenwinkels in Aalter, Houthalen, Mortsel, Kasterlee, Kuurne en Erembodegem is er altijd wel een Veloci winkel in jouw buurt. Hier kan je alle modellen bekijken en vergelijken, accessoires ontdekken en al je vragen stellen aan een van de fietsexperts. Natuurlijk mag een proefritje ook niet ontbreken! En ben je overtuigd, ga dan meteen op stap met je gloednieuwe tweewieler.

LEES OOK. Met de elektrische fiets op vakantie: hoe doe je dat?

Unieke fietsroutes

Samen met ROUTEYOU stelden we 6 unieke fietsroutes samen die starten bij de Veloci fietsenwinkels. Met de leukste bezienswaardigheden, de fijnste fietspaden en lekkere eet- en drinkadresjes onderweg zijn deze routes ideaal om je elektrische fiets meteen te testen. Zo wordt je bezoek aan de fietsenwinkel een gezellige uitstap.

Limburg: 64,2 km langs het idyllische kanaal naar Beverlo en door de boomtoppen

West-Vlaanderen: 57,5 km rondom de Gulden Sporenslag en door de Leiestreek

Antwerpen: 57,2 km langs parels in de Antwerpse Kempen en het Scheldeland

Antwerpen: 59,2 km tussen bossen, heide en twee kanalen in de Noorderkempen

Oost-Vlaanderen: 54,1 km in het Gents Houtland en het pittoreske Meetjesland

Oost-Vlaanderen: 55,5 km langs de schilderachtige beemden van de Dender en Schelde

Ontdek de volledige routes op ROUTEYOU, in de fietsenwinkels of op hbvlshop.be

Opendeurdagen

Tijdens de opendeurdagen van 18 tot en met 29 juli kan je niet enkel de nieuwe fietsroutes ontdekken, maar ook genieten van een hapje en een drankje in de fietsenwinkels zelf. Bovendien word je in de watten gelegd met tal van cadeaus. Zo krijgt elke bezoeker drie maanden een gratis plus abonnement op ROUTEYOU, waarmee je altijd en overal de leukste fietsroutes kunt volgen. Bij aankoop van een elektrische fiets krijg je een smartphonehouder en een gratis batterij upgrade ter waarde van € 300. En bij twee fietsen komt daar nog een fietsdrager ter waarde van € 499,95 bovenop!

Ontdek alle Veloci fietsen op hbvlshop.be