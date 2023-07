Hasseltse ‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens maakt musicaldebuut

Amy Courtens (27) werd bekend als finaliste in de talentenjacht ‘K2 zoekt K3’. In het aankomende ‘Hairspray’ maakt ze haar musicaldebuut.

Courtens houdt zich tegenwoordig vooral bezig als influencer en zangeres. In de Vlaamse versie van Hairspray, een populaire Broadwaymusical, mag ze in de huid kruipen van Amber Von Tussle, een rijke, verwende dochter van de racistische Velma Von Tussle die recht tegenover Tracy Turnblad komt te staan. Zeker wanneer die laatste plots een bedreiging vormt voor haar relatie met de populaire Link Larkin en haar spotlight steelt, is het hek van de dam.

“Ik ben zeer benieuwd naar wat er mij te wachten staat”, zegt Courtens. “Hairspray is pure fun, maar raakt ook belangrijke, actuele thema’s aan zoals racisme en bodyshaming. Die combinatie sprak me meteen aan. Ik ga me grondig voorbereiden en laten begeleiden door de musicalpro’s bij Deep Bridge. Maar ik kijk vooral enorm uit naar dit avontuur.”

© Deepbridge

Ze krijgt Jérémie Vrielynck naast zich als Larkin. Hij heeft al meerdere musicalrollen achter zijn naam, onder meer in de Ketnetmusical Kadanza en in de Studio 100-productie 14-18. De musical speelt van 15 maart tot 14 april 2024 in de Stadsschouwburg Antwerpen, Capitole Gent en het Trixxo Theater Hasselt. De regie is in handen van Stany Crets. Tickets en info via deepbridge.be.