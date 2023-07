Kylie Jenner niet tevreden met oudere versie van zichzelf: “Vind ik helemaal niet leuk”

De Amerikaanse realityster Kylie Jenner heeft op Tiktok een filter uitgeprobeerd die haar er tientallen jaren ouder doet uitzien. Of ze tevreden is met haar toekomstige look? Helemaal niet, zo blijkt.

Afgelopen maandag dolde de 25-jarige realityster en onderneemster met een populaire verouderingsfilter. Via Tiktok deelde ze het resultaat met haar miljoenen volgers. “Ik vind het niet leuk”, zei Jenner hoofdschuddend in de camera. Ze modelleerde haar lange lokken iets meer naar achteren en probeerde haar rijpere look te accepteren. Tevergeefs. “Ik vind het helemaal niet leuk”, klonk het. “Neen, neen.”

LEES OOK:

Op het gemanipuleerde beeld is Jenner te zien met wallen onder haar ogen, dunnere lippen en diepe lijnen ter hoogte van haar mond. Fans laten Jenner weten dat ze niet bang hoeft te zijn om te verouderen omdat het gegenereerde beeld er best wel oké is. “Je ziet er nog altijd beeldig uit”, staat er in veel reacties te lezen.