VIDEO. Tadej Pogacar gunt Jonas Vingegaard geen rust: nummers één en twee tonen zich ook in dolle “overgangsrit”

Slechts 17 seconden scheiden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in het algemeen klassement en dus is de gele trui op ieder moment attent. De twaalfde etappe mag dan een “overgangsrit” zijn, in de dolle openingsfase zat de gele trui niet op zijn gemak. Toen Adam Yates (ploegmakker van Tadej Pogacar) op de trappers ging staan, moest Jonas Vingegaard zelf alle zeilen bijzetten om meteen in zijn wiel te zitten. Intussen volgde Pogacar in het wiel van Vingegaard. Als het zo doorgaat, wordt dit een zenuwslopende Tour.