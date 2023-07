Twaalf jaar na Fukushima schrapt EU laatste invoerbeperkingen op Japanse voeding

Twaalf jaar na de kernramp in Fukushima heeft de Europese Unie besloten om de laatste invoerbeperkingen op Japanse voeding te schrappen. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen donderdag aangekondigd na afloop van een Europees-Japanse top in Brussel.

“We zijn het binnen de EU eens geraakt om de resterende importbeperkingen die te maken hadden met het ongeval in Fukushima op te heffen. We hebben deze beslissing genomen op basis van wetenschap, de voorliggende bewijzen en een evaluatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)”, zei von der Leyen.

Na het drama in de kerncentrale van Fukushima in 2011 had de EU maatregelen genomen tegen mogelijke radioactieve besmetting van voedingsproducten en veevoeder uit Japan. De producten moesten voor vertrek naar de Europese markt gecontroleerd en gecertificeerd worden. Door de jaren heen zijn de maatregelen al enkele keren versoepeld. Momenteel zijn de controles enkel nog verplicht voor wilde paddenstoelen, sommige vissoorten en wilde eetbare planten uit een tiental prefecturen.

Hoewel de uitvoer van Japanse voedingsproducten naar Europa beperkt is, toonde de Japanse premier Fumio Kishida zich bijzonder tevreden met de beslissing. “Dit zal een steun zijn voor de heropbouw van de betrokken gebieden”, meent hij. Het besluit vormt voor Japan ook een opsteker in de polemiek rond de geplande lozing van koelwater van de kerncentrale van Fukushima in de oceaan. De IAEA ziet er geen graten in, maar China heeft al aangekondigd de invoer opnieuw te beperken.

De Europese Raadsvoorzitter Charles Michel stipte aan dat er ook gewerkt wordt aan een oplossing voor de obstakels die Europese uitvoerders van rundvlees, groenten en fruit bij de toegang tot de Japanse markt ondervinden. Beide partijen willen in de loop van dit jaar een oplossing vinden.