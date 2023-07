“Dit ziet er misschien schattig uit, maar dat is het niet”: agressieve zeeotter steelt surfplanken

Wetenschappers krabben zich in de haren na het opduiken van foto’s van een zeeotter die de tanden zet in een surfplank in Californië.

Op beelden van fotograaf Mark Woodward is te zien hoe het zoogdier aan een surfplank knaagt, op een andere foto ligt de otter schijnbaar gemoedelijk op het surfboard. “Dit ziet er misschien schattig uit, maar dat is het niet. Deze zeeotter was bijzonder agressief en de surfer liet de surfplank achter en zwom naar de kust”, schrijft hij.

“De otter ging pas in het water nadat opvarenden van een catamaran zagen wat er gebeurde en dichtbij kwamen. Daarop namen ze de surfplank aan boord, om die terug te bezorgen aan de eigenaar, die bijtsporen vaststelde.”

Het Amerikaanse natuurbeschermingsagentschap Fish & Wildlife Service noemt het gedrag van de otter “hoogst ongebruikelijk”, het zou mensen en dieren in gevaar brengen. Experts hebben nog geen verklaring gevonden voor het gedrag, dat mogelijk te maken zou hebben met hormonale schommelingen of door het feit dat het dier gevoederd wordt door mensen.

Fotograaf Mark Woodward vreest dat de otter gevangen zal worden en in een dierenopvangcentrum zal moeten leven. “Het zoogdier is geboren in gevangenschap en vrijgelaten toen het oud genoeg was”, weet hij.

Kajakkers en surfers worden gewaarschuwd voor de agressieve otter. “Het water betreden op eigen risico”, luidt het op een affiche die werd opgehangen door Fish & Wildlife Service, waarbij wordt afgeraden om de otter te benaderen.

