Fietsendief riskeert twee jaar maar herinnert zich niets: “Werd opeens met schaafwonde wakker in cel”

Een Hasselaar riskeert twee jaar cel voor de diefstal van een elektrische plooifiets in Tongeren, vlak nadat hij buiten wandelde bij de psychiatrische instelling in Munsterbilzen. “Opeens werd ik wakker in de cel. Ik herinner me niets.”

Een Tongerse vrouw belde op 26 mei 2023 de politie toen ze merkte dat haar elektrische plooifiets gestolen was nadat ze boodschappen was gaan doen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, kwam er opnieuw een melding van een inbraak binnen. “Op een adres enkele honderden meters van de woning waar de fiets gestolen werd. Daar werd het tuinhuisje opengebroken en dronk de man vier flesjes bier leeg. Op de tuintafel lag het sleuteltje van de gestolen plooifiets”, aldus de Tongerse aanklager. De man werd in de boeien geslagen en kon aan de hand van camerabeelden gelinkt worden aan nog twee andere fietsdiefstallen in Hasselt.

Drugsverslaving

De man zelf herinnert zich niets van de feiten door zijn overmatig drankmisbruik. Hij kwam net uit een opname in de psychiatrische instelling in Munsterbilzen en pleegde meteen de feiten. “Ik weet dat ik de bus genomen heb en dat ik nadien met een schaafwonde in mijn gezicht in de cel wakker werd. Waarschijnlijk ben ik met die fiets gevallen.” Hij ontkende de diefstallen niet.

De man wees de rechter wel op zijn zware alcohol- en drugsverslaving. “Toen ik in december op straat belandde, ben ik begonnen met heroïne en speed”, klonk het. Zijn raadsman vraagt daarom een straf met uitstel onder voorwaarden zodat haar cliënt zich kan laten helpen.

Vonnis volgt op 17 augustus.