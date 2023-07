Dit hebt u al gemist in de twaalfde rit: zinderende start met hyperactieve Wout van Aert, Van der Poel en vier landgenoten in goede vlucht

De reële start in Roanne werd heel eventjes uitgesteld door een lekke band van Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck) in de neutralisatie. Pas toen de Oostenrijker zijn plaats in het peloton opnieuw had ingenomen, ging de startvlag naar beneden. Niet voor Fabio Jakobsen. De Nederlandse spurter van Soudal - Quick-Step geraakt niet hersteld van de gevolgen van een valpartij in de vierde etappe en besloot de handdoek te gooien.

Vingegaard en Philipsen bij de start in Roanne. — © REUTERS

Het lag voor de hand dat er zou worden aangevallen. Mads Pedersen was de eerste moedige van dienst maar de ex-wereldkampioen - winnaar van de rit in Limoges - zat toch vooral op versterking te wachten. Die kwam er in de figuren van Fred Wright, Alberto Bettiol en een schijnbaar herstelde Mathieu van der Poel.

Een mooie kopgroep maar veel ruimte kreeg ze niet. Een zéér bedrijvige Julian Alaphilippe probeerde ook meermaals een kloof te slaan, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch verschenen aan het front namens Lotto - Dstny. Ook bedrijvig: Deens kampioen Matias Skjelmose en Matej Mohoric. Op de eerste helling van de dag - de Côte de Thizy-les-Bourgs - werd ook duidelijk dat Wout van Aert zin had om te koersen, de groene trui van Jasper Philipsen verzeilde in een groepje gelosten. Maar zelfs voor Van Aert was het schier onmogelijk om een kloofje te slaan. Kortom, we kregen weer één van die ouderwetse gekke openingsfases. Het was gewoon wachten op het moment dat een deel van het peloton er genoeg van zou hebben waardoor er een kopgroep zou kunnen wegrijden.

Na dertig kilometer kregen we een volgende ernstige poging: Wout van Aert, Victor Campenaerts, Pascal Eenkhoorn en Matteo Jorgensen sloegen een kloofje en werden aanvankelijk bijgehaald door onder meer Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel. Maar ook dat verhaal ging niet door, het peloton scheurde met onder meer Simon Yates en David Gaudu die in een tweede deel verzeilden.

Chaos troef en daarvan probeerde zelfs Jonas Vingegaard te profiteren om mee te sluipen terwijl zijn ploegmaat Wout van Aert nog maar eens zijn duivels ontbond op de Col des Ecorbans. Hij kreeg Ciccone, Skjelmose en Daniel Felipe Martinez mee. Uiteindelijk kregen we een groep van een veertigtal renners aan het front. En nog ging het voor Van Aert niet snel genoeg. De Kempenaar versnelde en ging op zijn eentje voor het peloton uitrijden. Van Aert zag het zinloze van zijn poging in en liet zich opnieuw inlopen.

Jumbo-Visma was duidelijk wat zinnens: Kelderman versnelde en kreeg Skjelmose mee. Even verder kwam een handvol renners aansluiten met Vingegaard en Pogacar. Wat een spektakel, wat een krankzinnige etappe. Ook Dylan Teuns verscheen aan de kop van het peloton, de Limburger kreeg het gezelschap van Tiesj Benoot, alweer een renner van Jumbo-Visma. Even verder kwam ook Mads Pedersen, de eerste aanvaller van de dag, aansluiten maar het eerste deel van het peloton was nooit ver weg. Uit dat eerste peloton schoot nog een drietal naar voor: Jorgensen, Izagirre en Amador. Maar wie dacht dat het peloton zou laten betijen, vergiste zich. Met een indrukwekkende inspanning dichtte Victor Campenaerts de kloof met in zijn wiel onder meer Mathieu van der Poel. Ook Alaphilippe en Stuyven probeerden nog de oversteek te maken maar hun poging leek op een sisser uit te draaien. Gelukkig voor het duo was Mads Pedersen vooraan de ideale stoorzender zodat bij het overschrijden van de tussenspurt - gewonnen door Pedersen - het duo Stuyven-Alaphilippe alsnog de aansluiting kon maken.

En zo kregen we uiteindelijk een kopgroep van veertien renners met daarbij vier landgenoten: Teuns, Benoot, Stuyven en Campenaerts met verder nog Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, Matteo Jorgensen, Ruben Guerreiro, Thibaut Pinot, Mathieu Burgaudeau, Tobias Halland Johannesen, Guillaume Martin, Ion Izagirre, Julian Alaphilippe en Andrej Amador.