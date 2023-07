Misdaadroman van Breese auteur Luuk Hoedemaekers speelt zich af in ficieve Limburgse gemeente

Luuk Hoedemaekers is vooral bekend van het theater. Hij regisseerde diverse gezelschappen in Belgisch- en Nederlands-Limburg en werkte als acteur voor zowel amateurverenigingen als voor professionele organisaties. Sinds jaar en dag is hij een vaste waarde in het Living History-project in het openluchtmuseum van Bokrijk. Daar kruipt hij onder meer in de huid van een onderwijzer en een pastoor. De Breeënaar schreef ook al meer dan 20 toneelstukken. Onder meer het bekende stuk ‘De Godmother’ is van zijn hand. De afgelopen jaren waagde Hoedemaekers zich ook aan een roman: zijn debuut ‘Schaamspel’ werd in 2020 uitgebracht.

Humor

“De voorbije drie jaar werkte ik aan de opvolger van dit debuut”, aldus Hoedemaekers. “Met Doodslust presenteer ik nu een literaire politieroman. Het verhaal speelt zich af in de fictieve Limburgse gemeente Hemdschote. Daar worden aan de lopende band mannen van divers pluimage vermoord. Een duidelijk motief lijkt er niet te zijn en de speurders staan dan ook voor een raadsel. Perfecte moorden? Een nachtmerrie voor de teams van Zoë Wolff en Christiaan Reynders. Maar langzamerhand ontdekken speurders dan toch de motieven van de moordenaar. Het klinkt misschien allemaal wat morbide, maar desondanks zit er veel humor in mijn nieuwe boek”, besluit de auteur.

Alles over ‘Doodslust’, ‘Schaamspel’ en het toneelwerk van de auteur vind je op luukhoedemaekers.be.