De favoriete adresjes van sterrenchef Thijs Vervloer: “De Zuid-Franse zon, een fris pintje en mijn middag is geslaagd”

Terras: La Chèvre d’Or

“In La Chèvre d’Or in het Franse Eze zit je veruit op het mooiste terras. Bovenop een berg met uitzicht op de Mediterraanse zee, de Zuid-Franse zon, een fris pintje en mijn middag is geslaagd.”

Hotel La Chèvre d’Or, Rue du Barri 06360 in Eze, Frankrijk, www.chevredor.com

Kust: Brasserie Rubens

“Wanneer wij met de kinderen de kust bezoeken, eten wij graag tomaat-garnaal bij Rubens in Knokke-Heist. De kinderen worden er volledig vooropgesteld en in de watten gelegd. Kinderen content, ouders content.”

Brasserie Rubens, Zeedijk-Albertstrand 589 in Knokke-Heist, www.rubens-knokke.be

Zilte van chef Viki Geunes — © DBA

Goedkoop: Nr. 12 by Helsen

“Bij Nr.12 by Helsen in Herentals brengen Wendy en Frederic een verfijnd foodsharing-concept. Niet alleen de gerechten zijn van top prijs-kwaliteit, het interieur is net als hun borden tot in de puntjes verzorgd. Zeer gezellig tafelen.”

Nr. 12 by Helsen, Grote Markt 12 in Herentals, www.12byhelsen.be

Specialleke: Zilte

“Als het iets meer mag zijn, raad ik Zilte*** in Antwerpen aan. Chef Viki Geunes en zijn team laten je high end culinair genieten op de bovenste verdieping van het MAS. Een waanzinnig mooi uitzicht zowel op je bord, als op ’t stad.”

Zilte, in het MAS, Hanzestedenplaats 5 in Antwerpen, www.zilte.be

