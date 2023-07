Paracommando riskeert internering voor slagen, belaging en doodsbedreiging ex-vriendin

Na veertien jaar dienst als paracommando in het Belgische leger, met maandenlange opdrachten in Afghanistan, Zaïre en Libanon, liep het voor de veertiger volledig mis. De militair vertelde voor de Tongerse rechter hoe een posttraumatische stressstoornis door zijn militaire dienst hem naar drank en drugs deed grijpen waardoor hij naar eigen zeggen in een negatieve spiraal belandde en volledig ontspoorde.

Op 23 augustus 2022 werd de politie voor een eerste keer gecontacteerd om tussen te komen tijdens een ruzie tussen de veertiger en zijn vriendin uit Tongeren. De man eiste 45.000 euro van haar en bedreigde haar volgens de aanklager met de dood. Eerder zou de vrouw ook al rake klappen gekregen hebben. “Hij hield haar toen in een wurggreep waardoor ze enkele keren het bewustzijn verloor. Toen ze hem uiteindelijk kon buitensluiten, brak bij met een koevoet terug binnen. Hij dreigde ermee om haar te doden en het op een ongeluk te laten lijken. Uiteindelijk kon het slachtoffer op blote voeten wegvluchten”, aldus de aanklager.

Later kwam het nog enkele keren tot een confrontatie waarbij hij de vrouw bij de haren zou getrokken hebben en opnieuw slagen gaf. “Hij werd aangehouden, maar hij had de boodschap om het slachtoffer met rust te laten duidelijk niet begrepen. Vanuit de gevangenis heeft hij haar 350 keer gebeld”, sprak de aanklager.

Internering of straf met uitstel?

Uiteindelijk werd de man in oktober vrijgelaten, maar al snel ontspoorde het opnieuw. Op 30 januari van dit jaar brak hij volgens de aanklager nog maar eens binnen bij zijn ex om haar te bedreigen en te slaan. Later bleef hij haar ook stalken. Zo sprak hij 38 voicemailberichten in en stuurde hij 165 mails op tien dagen tijd. “Toen hij opnieuw werd gearresteerd gaf hij toe dat mevrouw een obsessie voor hem was. Volgens de psychiater heeft de man ernstige psychische problemen door een posttraumatische stressstoornis en een onderliggende geestesstoornis. Ik vraag daarom de internering”, klonk het bij de aanklager.

Ook de raadsman van het slachtoffer, meester Johan Smets, wijst op het psychiatrisch verslag. “Hij is paranoïde, narcistisch, antisociaal en er is een hoog risico op stalkingsgeweld. Het gaat om een gewelddadig persoon die onverschillig staat tegenover zijn slachtoffers. Als hij hier buitenkomt, begint het spektakel opnieuw. Mijn cliënte huivert bij die gedachte.” Smets vraagt een provisioneel bedrag van 7.000 euro en een aanstelling van een deskundige om het trauma bij zijn cliënte te onderzoeken.

De advocaat van de militair vindt internering een brug te ver en vraagt een straf met uitstel onder voorwaarden. Hij wees de rechter op de carrière die de man in het leger opbouwde en het goede werk dat hij leverde als militair. “Je mag die man niet zomaar weggooien, na alles wat hij voor onze maatschappij gedaan heeft. Hij is geen losgeslagen gek. Hij heeft gewoon soms slechte momenten en daarvoor heeft hij hulp nodig.”

Vonnis volgt op 17 augustus.