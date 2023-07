Spike en Aïssa duiken studio in voor goede doel: “We hebben een bijzondere reden om te zingen tegen kanker”

‘Say Something’, dat is de titel van het liedje dat zangeres Aïssa en zanger Spike deze maand gaan opnemen in de studio. Het is het lievelingsliedje van Kiana, de dochter van Aïssa. Het meisje verloor in 2020 haar dappere maar oneerlijke strijd tegen kanker. Zanger Spike overwon de ziekte wel, en kan tot grote verbazing van de dokters weer zingen.

Eerder kondigde de Hasseltse zanger Spike - echte naam Benjamin Boonaers - al aan dat hij op 14 augustus een concert gaat geven op de Grote Markt van Hasselt. “Uit pure blijdschap, nadat ik mijn keelkanker overwonnen heb. Ik heb ook nog eens twee beroertes overleefd. Dokters hadden mij al gewaarschuwd dat ik waarschijnlijk nooit meer zou kunnen zingen. Maar kijk, hier sta ik weer. Dokters omschrijven het als een mirakel. Ze begrijpen het zelf niet. Tja, nu heb ik natuurlijk meer dan ooit zin om de ziel uit mijn lijf te zingen. Niet voor mezelf, maar wel om geld in te zamelen voor het goede doel. Ik probeer zo veel mogelijk bij elkaar te krijgen voor Kom op tegen Kanker.”

Sinds Spike die aankondiging deed, kreeg hij de ene aanbieding na de andere. “Onvoorstelbaar wat het vorige artikel in deze krant allemaal teweeg heeft gebracht. Eerst was het zoeken naar sponsors, maar nu bellen ze zelf om mij te steunen. Enfin, ze steunen eigenlijk vooral het onderzoek tegen leukemie bij kinderen. Het onderzoek is al ver gevorderd en wetenschappers hopen op een snelle doorbraak. Daaraan willen wij met extra middelen graag bijdragen. Dus ga ik optreden en vraag ik aan toeschouwers en sponsors om geld te storten. Als ik het geluk had om kanker te overwinnen, hoop ik dat anderen dat ook mogen meemaken.”

Lievelingsliedje

Intussen sluit een bijzondere zangeres zich aan bij het initiatief van Spike. Zangeres Aïssa - bekend van onder meer Ment TV - verloor bijna drie jaar geleden haar eigen dochtertje aan een zeldzame vorm van botkanker. Ook zij was een optimistisch meisje, dat hield van showbizz en zingen. Dansen op TikTok is ze zo lang mogelijk blijven doen. Moeder Aïssa zelf brengt nog regelmatig een eerbetoon aan haar tijdens haar shows. “Say something is een lievelingsliedje van haar. En dat is natuurlijk ook onze grote wens. Dat ze weer iets zegt, dat we haar weer mogen horen”, zegt Aïssa. “Misschien ergens van hierboven?”

Kiana heeft niet het geluk gehad haar ziekte te overwinnen, ondanks haar strijdlust. “Maar we gaan nu wel andere kinderen helpen, want we gaan samen zingen tegen kanker. Als Spike gaat optreden op de Grote Markt in Hasselt zal ik er bij zijn”, belooft Aïssa. “Het lievelingsliedje van Kiana zal dan ook klinken. Wie weet gebeurt er nadien iets magisch? Hopelijk krijgen we veel steun voor het onderzoek tegen kinderkanker van gulle toeschouwers en sponsors.”