Ook als het bos je bestemming is, kan je met de trein de startplaats van je wandeling bereiken. Vandaag sporen we naar het Grande Forêt de Saint-Hubert, een van de grootste wouden in de Ardennen. Aangekomen in een van de vier stations in het gebied trekken we de wandelschoenen aan. De natuur als terminus, zou je kunnen zeggen.