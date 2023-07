COLUMN. Natuurhulpcentrum geeft jonge kluten hun vrijheid terug

© rr

Vandaag is het een hele speciale dag. Als jullie deze column lezen, zijn onze jonge kluten waarschijnlijk al vrij. Kluten zijn prachtige zwart-witte vogels op lange poten en met een kromme omhoog gebogen snavel. Ze zeven met deze snavel hun eten uit het water. Deze kluten kwamen als eitjes toe in het Natuurhulpcentrum. Het gebied dat hun ouders hadden uitgekozen om nest te maken en te broeden, was heel nat. Maar tegen het moment dat de eitjes uit zouden komen, kwam het helemaal droog te liggen. Er zou dus geen voedsel en geen overlevingskans voor de jonge vogels zijn. En dus werd er ingegrepen. We kregen toestemming om de eitjes uit te broeden. Dat lukte heel erg goed en de jonge vogels groeiden als kool. Een speciaal zwembad werd voor hen gebouwd en het is geweldig om zien hoe ze genieten van hun badje (zie filmpje op onze facebookpagina). Maar vandaag is voor hen de grote dag aangebroken. Ze krijgen hun vrijheid terug! Voor het eerst zullen ze ontdekken hoe groot de wereld is. We hopen dat onze inspanning een kleine bijdrage levert aan de instandhouding van deze mooie vogels.

www.natuurhulpcentrum.be