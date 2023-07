Twintiger pleegt carjacking op 83-jarige man maar crasht niet veel later: “Wilde naar mijn ex rijden”

Een 23-jarige man riskeert veertig maanden cel omdat hij een carjacking pleegde op een 83-jarige man in Bocholt. De twintiger was onder invloed en zocht een lift om naar zijn ex-vriendin in Nederland te rijden.

Op 10 mei van dit jaar kwamen de bejaarde man en de twintiger elkaar tegen in een winkel in Bocholt. De twintiger, die net uit opname kwam maar toch weer aan de drank en drugs geraakte, had die dag vernomen dat zijn ex-vriendin bij een kameraad in Den Haag sliep. Omdat hij jaloers was, wilde hij het met eigen ogen zien en zocht een lift naar Nederland. Daarom sprak hij de tachtiger aan. “Die man was zo vriendelijk om de beklaagde ook effectief te helpen”, aldus de Tongerse aanklager.

Nachtmerries

De bejaarde man nam de twintiger mee in zijn auto en reed met hem tot aan de Kettingbrug. Daar ging het helemaal mis. “Hij trok de tachtiger uit zijn auto en nam zelf plaats achter het stuur om met de wagen richting Nederland te rijden. Via ANPR-camera’s kon de politie hem achtervolgen. Uiteindelijk crashte hij.”

De wagen was total loss. Gelet op de ernst van de feiten en de hoge leeftijd van het slachtoffer eist de Tongerse aanklager een effectieve celstraf van veertig maanden. “Zoiets meemaken veroorzaakt zware nachtmerries bij het slachtoffer”, oordeelde de procureur. Lichamelijk hield de man er lichte verwondingen aan over. De verzekeringsmaatschappij vraagt de terugbetaling van de schade aan het voertuig.

Bodem van de put

De raadsman van de twintiger vraagt om haar cliënt nog een kans te geven en hem een uitstel onder voorwaarden op te leggen. “Hij is al sinds zijn twaalfde verslaafd aan drugs. Hij moest heel hard de bodem van de put raken om er terug uit te kunnen klimmen. Door wat hier gebeurd is, is de knop bij hem omgedraaid. Hij is vastberaden om zijn drugsverslaving aan te pakken maar de gevangenis is daar geen goede plaats voor.”

Vonnis volgt op 17 augustus.