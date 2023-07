Loeren in de koelkast van Dominique Persoone: “Uiteraard zal ik nooit chocolade of pralines in de koelkast leggen”

Zopas startte op Njam! Het nieuwe seizoen van Open Vuur waar Dominique Persoone zich als grillmaster toont. Verder is hij druk in de weer als chocolatier in zijn bedrijf The Chocolate Line. Het is dan ook zijn vrouw Fabienne die de boodschappen doet, de frigo vult en het eten maakt. “Maar ik zorg voor het ontbijt van het hele gezin, onze vier honden inclusief”, zegt Dominique Persoone.