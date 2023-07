Gaston Stockmans (86) is al 50 jaar bestuurslid van schuttersgilde Geneiken

Lummen

© klu

Gaston Stockmans (86) werd met een smoes naar het lokaal van de schuttersgilde van het Heilig Sacrament van Geneiken gelokt. “Gaston, alias Ston, Stockman of Gaastonneke, is al een halve eeuw bestuurslid en dat wilden we graag vieren”, zegt voorzitter Dirk Schepers. “Onze gilde die in 1642 werd opgericht, telt liefst 170 leden, vooral mannen. Gaston is ons oudste bestuurslid. Optreden was zijn langste leven en tot zijn 80ste stond hij bij elke gelegenheid op het podium. Hij zong graag, lachte altijd, deed steeds mee met de jeugd en hij bleef tot de laatste man als het kermis of gildefeest was.”

Gaston Stockmans: “Ik moest zogezegd naar een feestje van de kleindochter komen. Ik geniet nog altijd van de bijeenkomsten met de gildeleden en in 1983 werd ik zelfs schutterskoning. Ik ben 50 jaar bestuurslid en mijn vrouw Cecile hielp mee aan de kar trekken tijdens onze mosselfeesten, koffietafels en alle andere activiteiten van onze gilde. Als metser en vloerder konden ze altijd op mij rekenen en in drie fasen hielp ik met de bouw van ons lokaal. Elke zondagvoormiddag geniet ik nog samen met de andere leden tijdens het kaartspelen.” klu