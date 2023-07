Westerlo

Na elf dagen Nederland keren Jonas De Roeck en Westerlo terug naar de vertrouwde traingingsgrond aan ’t Kuipje. De coach blikt tevreden terug, ook al is het nog wachten op een echte doorbraak op de transfermarkt. “Het loopt wat moeilijker dan vorig jaar, maar ik maak me geen zorgen. We hebben ons huiswerk gemaakt.”