Onderweg naar het zuiden een wijndomein meepikken? Hier vind je het Disneyland voor wijnfans

Wil je deze zomer onderweg richting zuiden ook snel een wijndomein meepikken? Wij reden ver de Franse snelwegen en selecteerden in de onmiddellijke nabijheid een aantal prima wijnhuizen die een ommetje waard zijn. Voor een visite de cave, een tochtje door de wijngaarden of een snelle proeverij.

Wie op weg is van Parijs naar Lyon via de A6, beter bekend als de Autoroute du Soleil, neemt best even de afrit Mâcon Sud. Tenminste als je zin hebt in een uitstap voor het hele gezin. Omdat park Hameau Duboeuf, de immense speeltuin van Georges Duboeuf – handelaar, producent, stichter en ook wel wijnpaus van de Beaujolais genoemd – zoveel meer is dan louter een wijndomein. Kleinzoon Adrien Duboeuf heeft het over “het grootste wijnthemapark van Europa”. En dat is geenszins gelogen want de site is maar liefst 30.000 m² groot en jaarlijks komen er meer dan 50.000 bezoekers over de vloer. Wij hebben het over Disneyland voor wijnliefhebbers want hier kan zowat alles. En steeds op een speelse en ludieke manier. Je vertrekt vanuit een 19e eeuws stationnetje voor een trip langs tweeduizend jaar wijngeschiedenis. Op het programma? Een museum dat je wegwijs maakt in de wijnbouw, diverse tentoonstellingen, audiovisuele shows zoals Mon Beaujolais, die je meeneemt door de geschiedenis van de streek, een 3D bioscoop, een interactieve wijncursus en een hypermodern vinificatiecentrum. Het minitreintje brengt je naar de zes thematuinen die in het teken staat van de geuren en smaken die je in de beaujolaiswijn kan ontdekken. En dan zijn er ook nog diverse activiteiten: van minigolf tot een reuzenschaakbord. En lunchen kun je dan weer in het Café du Hameau, een pittoresk station uit 1900.

Hoe dat park tot stand kwam? “Door de passie van mijn grootvader”, vertelt Adrien. “Hij zocht naar een originele manier om iedereen te laten kennismaken met de Beaujolais en zijn wijnen. Dat resulteerde in de opening van Hameau du Vin in 1993. Maar hij was zoveel meer dan louter een wijnliefhebber. Zo is er ook zijn passie voor treinen. Daarom dat hij het stationnetje van Romanèche-Thorins volledig renoveerde. Vandaag is het een uniek treinmuseum met enkele unieke stukken van de SNCF, de Franse spoorwegmaatschappij. Pronkstukken zijn een oude stoomlocomotief en een keizerlijke wagon die door de Compagnie du Nord geschonken werd aan Napoleon III”.

Wij keken vooral uit naar het wijnproeven en dat kan in een al even sprookjesachtige proefzaal. “Jaarlijks produceren we meer dan 2,5 miljoen kisten wijn. Beaujolais en Beaujolais Villages maar ook de verschillende crus. Daarnaast ook wijnen uit de Mâconnais waaronder Saint-Véran en Pouilly-Fuissé, en een klein gamma bourgogne zoals de aligoté en de crémant”. Nog aan te stippen: Georges Duboeuf was de man die van de beaujolais nouveau een wereldwijde hype maakte.

Ook al opvallend: beaujolais wordt almaar populairder én vooral beter. “Met dank aan de klimaatopwarming”, zegt Adrien. “Sinds 2000 wordt er wel elk jaar vroeger geoogst. Dat is echt geen toeval meer. Maar je hoort ons niet klagen want de gamaydruiven genieten van een optimale rijpheid. Dat maakt de wijnen voller, fruitiger en sappiger. En dat is ook de jongeren niet ontgaan. Beaujolais had het moeilijk omdat de oudere generatie afhaakte. Vandaag stellen we vast dat de jeugdige consument onze wijnen best weet te smaken. We zien dat ook aan de bezoekers van de Hameau. Die worden steeds jonger”.

Een leuke afsluiter? De wijnshop. Niet alleen beaujolaiswijn maar ook grote namen uit andere regio’s. En hippe gadgets. Net als een ruim assortiment gin en rum. “Wat was de opzet van jouw artikel”, vraagt Adrien. “Snel een wijndomein meepikken? Dan heb je hier wel een probleem want wie alles wil gezien hebben reserveert best een ganse dag!”

In het glas Juliénas 2020, Georges Duboeuf, Beaujolais, Frankrijk Eén van de tien crus in de Beaujolais en een keizerlijke die verwijst naar Julius Caesar. Rijpe gamay uit een warm jaar in het glas, floraal in de neus, viooltjes en pioenroos, donker fruit in de mond, krokante kers, ronde tannines en verrassend fris op het einde. Bij Delhaize, 9,50 euro Beaujolais Villages 2022, Georges Duboeuf, Beaujolais, Frankrijk Op papier de meest eenvoudige appellatie van de drie, in het glas een charmerende fruitbom. Maatwerk, geurt voortreffelijk naar rijp rood en zwart fruit, vooral framboos en cassis, zelfde impressies in de mond, sappig en krokant, aangename tannines die voor de nodige spankracht zorgen. Bij Magnus Wijnen in Antwerpen, 9,98 euro Domaine du Paradis 2021, Saint-Amour, Georges Duboeuf, Beaujolais, Frankrijk Het hoeft niet altijd Valentijn te zijn om een flesje Saint-Amour te kraken. Ook al één van die tien crus, gemaakt van wijnstokken van gemiddeld 55 jaar oud. Kracht en elegantie in het glas, krokante cassis en kers, fruit van kop tot staart, excellent fris en zijdezachte bitters op het einde. Bij Magnus Wijnen in Antwerpen, 12,98 euro

In een klein stationnetje ...

Geen toeristische tip in de onmiddellijke nabijheid deze keer, wel een gloednieuwe attractie in het park, die in april in première ging voor de 30ste verjaardag van Hameau Duboeuf. De naam? L’Impérial, geen reuzegrote fles, maar een gloednieuwe lichtshow in het gerenoveerde station, een scenografie waarin geschiedenis en fictie met elkaar gelinkt worden en waarbij verzamelobjecten tot leven komen. “De tweede zaal zal de wijnliefhebber het meest tot de verbeelding spreken”, lacht Adrien. “Een verzameling van bacchantes ofvolgelingen van Bacchus: allemaal rondborstige vrouwenstandbeelden getooid met druiven.”

Praktisch Waar Hameau Duboeuf, 796 route de la gare, 71570 Romanèche-Thorins, www.duboeuf.com Wanneer boetiek 7/7 geopend van 10 tot 18u00, rondleidingen van woensdag t.e.m. zondag, gesloten op 25 december. Toegang pass Hameau + tuinen + Explor Games: 27 euro. Bereiken autoweg A6 Parijs – Lyon, afrit 29 Mâcon Sud, op 13 km van de autoweg

